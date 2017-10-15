Кьер попал в заявку «Севильи» на матч со «Спартаком»

«Севилья» определилась с заявкой на матч группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком», который пройдёт 17 октября в Москве.
В список попал защитник Симон Кьер, участие которого в матче с красно-белыми рассматривалось как маловероятное из-за ушиба голени. Не оказалось в заявке трёх травмированных игроков — полузащитника Стивена Н'Зонзи и защитников Николаса Парехи и Даниэла Каррису, а также не включённого в заявку на ЛЧ француза Лионеля Кароля.
Полностью заявка «Севильи» из 22 игроков выглядит следующим образом:
вратари: Серхио Рико, Давиде Сория, Хуан Сориано;
защитники: Симон Кьер, Себастьен Коршья, Клеман Лангле, Габриэль Меркадо, Серхио Эскудеро;
полузащитники: Борха Лассо, Йоханнес Гайс, Хесус Навас, Микаэль Крон-Дели, Вальтер Монтойя, Эвер Банега, Гидо Писарро, Хоакин Корреа, Франко Васкес, Пауло Энрике Гансо.
нападающие: Пабло Сарабия, Виссам Бен-Йеддер, Нолито, Луис Мурьель.