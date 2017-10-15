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Кьер попал в заявку «Севильи» на матч со «Спартаком»

15 октября 2017, воскресенье. 14:15 Футбол

«Севилья» определилась с заявкой на матч группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком», который пройдёт 17 октября в Москве.

В список попал защитник Симон Кьер, участие которого в матче с красно-белыми рассматривалось как маловероятное из-за ушиба голени. Не оказалось в заявке трёх травмированных игроков — полузащитника Стивена Н'Зонзи и защитников Николаса Парехи и Даниэла Каррису, а также не включённого в заявку на ЛЧ француза Лионеля Кароля.

Полностью заявка «Севильи» из 22 игроков выглядит следующим образом:

вратари: Серхио Рико, Давиде Сория, Хуан Сориано;

защитники: Симон Кьер, Себастьен Коршья, Клеман Лангле, Габриэль Меркадо, Серхио Эскудеро;

полузащитники: Борха Лассо, Йоханнес Гайс, Хесус Навас, Микаэль Крон-Дели, Вальтер Монтойя, Эвер Банега, Гидо Писарро, Хоакин Корреа, Франко Васкес, Пауло Энрике Гансо.

нападающие: Пабло Сарабия, Виссам Бен-Йеддер, Нолито, Луис Мурьель.

Игроки «Севильи» Н'Зонзи и Кьер, скорее всего, пропустят матч со «Спартаком»
Источник: Официальный сайт ФК "Севилья" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Севилья ФК Спартак Даниэл Каррису Николас Пареха Симон Кьер Стивен Н'Зонзи Травмы — футбол
Новости. Футбол
15 октября 2017, воскресенье
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