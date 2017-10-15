Президент «Сан-Паулу»: наши двери всегда открыты для Кака

Президент «Сан-Паулу» Карлос Аугусто Баррос прокомментировал возможность приглашения в клуб полузащитника Кака, который на этой неделе объявил об уходе из американского клуба «Орландо Сити».
«Такая вероятность есть, но на данный момент ничего не ясно. Кака является игроком, который имеет много общего с историей нашего клуба. Он всеми любим здесь. Если с его стороны появится желание, мы его пригласим. Конечно же, двери «Сан-Пауло» всегда открыты для Кака», — приводит слова Барроса GloboEsporte.
Кака является воспитанником «Сан-Паулу», из которого в 2003 году перешёл в «Милан».
Кака объявил об уходе из «Орландо Сити»