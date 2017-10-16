«Бетис» — «Валенсия» — 3:6. Все голы самой результативной игры сезона в Примере

«Валенсия» победила «Бетис» в матче восьмого тура испанской Примеры. Встреча проходила в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.
Девятерым участникам матча удалось стать авторами голов. У гостей по разу отличились Жоффрей Кондогбиа, Гонсалу Гуэдеш, Родриго, Сантьяго Лоренсо, Симоне Дзадза и Андреас Перейра, у хозяев — Хоэль Кэмпбелл, Арнальдо Антонио Санабрия и Кристиан Тельо.
«Валенсия» одержала четвёртую победу подряд и вышла на второе место в турнирной таблице испанской Примеры с 18 очками. «Бетис» (13 баллов) находится на девятой строчке.
Посмотреть все голы матча можно в группе телеканала СИЛА в социальной сети «ВКонтакте».