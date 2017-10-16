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Бубнов: «Зениту» пока не хватает уровня, чтобы одерживать победы на классе

16 октября 2017, понедельник. 01:11 Футбол

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от тульского «Арсенала» (0:1) в матче 13-го тура РФПЛ.

«В первом тайме хозяева действовали очень медленно, во втором – увеличили давление, но зевнули контратаку. «Арсенал» при этом наглухо не закрывался, вёл активную контригру, при перехвате мяча стремился организовать давление на ворота соперника. «Арсенал» отошёл назад большими силами, только тогда, когда повел в счёте. Божович бросил в бой Хагуша и Григалаву, чтобы максимально уплотнить заднюю линию. Нужно персонально отметить грамотную игру полузащитников туляков – Бурчану и Чаушича.

Хотя лидер проиграл на своём поле представителю нижней части таблицы, ничего удивительного не произошло. «Зенит» по ходу текущего сезона уже неоднократно проводил невыразительные матчи, проводя ротацию состава. Так было в прошлом туре в Каспийске, в матчах с израильским «Бней Иегуда» в Лиге Европы, в дерби с петербургским «Динамо» в Кубке России и не только. Команде Роберто Манчини пока не хватает уровня, чтобы одерживать победы на классе. Команда не до конца сыграна, купленные легионеры в основном молоды, не обладают должным опытом, в целом, по-прежнему недостаёт сыгранности», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Шац: поражение «Зенита» связано со стечением сразу нескольких факторов
Источник: Sportbox Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Тула ФК Зенит Александр Бубнов
Новости. Футбол
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