Роналдиньо: покинул «Барселону» не из-за Гвардиолы, а ради нового вызова

Бывший нападающий «Барселоны» Роналдиньо заявил, что его уход из каталонского клуба в 2008 году никак не был связан с назначением на пост главного тренера Хосепа Гвардиолы.
«Я просто решил покинуть клуб, потому что достиг всего и нуждался в новом вызове. С Гвардиолой мы отлично ладили. Это неправда, что я потерял страсть к футболу. После „Барсы“ я продолжил побеждать. Кубок Либертадорес с „Атлетико Минейро“, семь месяцев без поражений во „Фламенго“, победа в Кубке Мексики с „Керетаро“. Я ни о чём не жалею», — приводит слова Роналдиньо Marca.
Роналдиньо может присоединиться к сборной Бразилии по футзалу