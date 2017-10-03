Роналдиньо может присоединиться к сборной Бразилии по футзалу

Звезда «Барселоны», «Милана», ряда бразильских клубов и национальной сборной прошлых лет Роналдиньо может попасть в состав команды Бразилии по футзалу. По информации издания GloboEsporte, такую возможность 37-летний игрок обсуждал с лидером бразильской футзальной сборной Фалькао.
Кроме того, Роналдиньо может присоединиться и клубу Фалькао «Сорокаба». При этом лучший футболист мира по версии ФИФА 2004 и 2005 годов не будет принимать участие в тренировочном процессе, а играть непосредственно в матчах. Привлечь Роналдиньо к соревнованиям по футзалу планируется в том числе и по маркетинговым соображениям.
Сейчас Роналдиньо занимает должность посла «Барселоны», а до недавнего времени он выступал в соревнованиях по футзалу в Индии.
Видео. Роналдиньо забил в Индии в футзальном матче