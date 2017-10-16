Киоун: не уверен, что Озил сильно переживает из-за поражения от «Уотфорда»

Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун раскритиковал полузащитника «канониров» Месута Озила и выразил уверенность, что тот покинет лондонцев в ближайшее межсезонье. Особое недовольство Киоуна вызвала игра Озила в матче 8-го тура АПЛ с «Уотфордом» (1:2). В частности, Месут не реализовал выход один на один с голкипером во втором тайме.
«Лучшие игроки мира зачастую лишены сентиментальности, они играют не ради удовольствия. Не знаю, есть ли у Озила такая беспощадность. Он должен был реализовывать свой момент, и игру можно было заканчивать, „Арсенал“ победил бы. Он правда переживает из-за того момента? Ведь он упустил возможность принести команде победу. Всего того, что случилось потом, можно было бы избежать.
Не уверен, что он сильно волнуется по этому поводу. Есть только один выход из ситуации. Как только наступит январь, Озил уйдёт», — приводит слова Киоуна The Sun со ссылкой на BT Sport.