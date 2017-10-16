Почеттино: если ты не играл на «Сантьяго Бернабеу», значит, ещё не крестился

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился мнением о том, что значит играть с мадридским «Реалом» на поле «сливочных». Английской команде предстоят две встречи с грозным соперником на групповом этапе Лиги чемпионов. Почеттино спросили, мог бы он отметить лишь одну особенность «Реала», если бы ему пришлось выбирать.
«Лишь одну вещь? «Реал» отличает нечто особенное. Это невозможно понять, пока ты не играл с ними на «Сантьяго Бернабеу». Если ты не сыграл с «Реалом» на этом стадионе, значит, ещё не крестился. На прошлой неделе я говорил с Хорхе Вальдано, и мы беседовали об этом клубе, его болельщиках, стадионе… Это нечто, что можно лишь почувствовать», — цитирует Почеттино AS.
Первая игра между «Реалом» и «Тоттенхэмом» состоится 17 октября на поле «Королевского клуба», вторая – 1 ноября.