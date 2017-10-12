Почеттино: «Реал», выступающий в Примере, не является образцом для подражания

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино адресовал слова похвалы своему коллеге из мадридского «Реала» Зинедину Зидану. Почеттино считает, что французский специалист справляется со своими обязанностями достойно.
«Мне нравится в Зидане его спокойствие и здравый смысл. Он справляется с обязанностями тренера так же хорошо, как в своё время с функциями футболиста», — цитирует Почеттино Cope.
Говоря об игре «Реала», Почеттино сказал: «Команда в Лиге чемпионов играет по-другому, чем в чемпионате Испании. «Реал», выступающий в Примере, не является образцом для подражания. А вот в Лиге чемпионов они играют по-иному, это приоритетный для них турнир».
Английскому клубу предстоит встретиться с «Реалом» на групповом этапе Лиги чемпионов. Первая игра состоится 17 октября на поле «сливочных», вторая – 1 ноября.