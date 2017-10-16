Горецка: вопрос о моём будущем немного нервирует игроков «Шальке-04»

Полузащитник «Шальке-04» Леон Горецка выразил недоумение по поводу того, почему СМИ столь часто обсуждают вопрос о его будущем. Футболист подчеркнул, что на футболистов гельзенкирхенской команды это действует не лучшим образом.
«Я никак не могу понять, почему эта тема всё снова поднимается в прессе. Это немного нервирует игроков «Шальке», и мне очень жаль, что это так действует на ребят. Я ещё не принял решения против «Шальке». В данный момент получаю большое наслаждение, играя за свою команду. И больше мне сказать об этом нечего», — приводит слова Горецки интернет-портал Goal.
Ранее сообщалось, что к Горецке проявляют интерес такие клубы, как «Барселона», мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».
Моуринью заинтересовался Горецкой