Шекспир: это реальность — в АПЛ могут уволить после четырёх неудачных матчей

Главный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир высказал мнение, что в настоящее время увольнение тренера со своего поста после четырёх неудачных матчей подряд в чемпионате Англии является нормальным явлением.
Ранее, после четырёх подряд поражений, из «Кристал Пэлас» был уволен Франк де Бур. «Лестер» в нынешнем сезоне одержал лишь одну победу и не побеждает уже на протяжении пяти встреч. Сегодня «лисы» на своём поле сыграют с «Вест Бромвич Альбион».
«Это реальность, мы все понимаем, что вы можете провести четыре игры без побед и вас могут уволить. Учитывая внимание на телевидении и радио, в социальных сетях, сейчас стало нормальным спрашивать с тренера после четырёх игр. Главное — не надо слишком волноваться и расстраиваться, если людям не нравится, как вы что-то делаете», — цитирует Шекспира The Telegraph.