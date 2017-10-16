Кака не сдержал слёз перед последним домашним матчем за «Орландо Сити»

Бразильский полузащитник Кака, выступающий в MLS за «Орландо Сити», не сдержал эмоций перед началом своего последнего домашнего матча за свою команду с «Коламбусом» (0:1). Во время исполнения гимна хавбек заплакал. Ранее бразилец сообщил, что не будет продлевать контракт с клубом, истекающий в конце 2017 года.
35-летний футболист выступает за «Орландо Сити» с 2014 года. Также бразильский игрок ранее защищал цвета «Милана» и «Реала». В 2002 году в составе своей национальной команды он стал чемпионом мира.
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