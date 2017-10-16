Венгры рассудят «Шериф» и «Локомотив», немцы — «Зенит» — «Русенборг»

Стали известны арбитры, которые будут работать на матчах 3-го тура группового турнира Лиги Европы «Шериф» — «Локомотив» и «Зенит» — «Русенборг». Обе встречи состоятся 19 октября.
Стартовый свисток в матче «Шериф» — «Локомотив» даст венгр Иштван Вод. Помогать ему будут соотечественники – Иштван Ольберт и Петер Береттян. Дополнительные ассистенты рефери – Ференц Карако, Йожеф Эрдош. Четвёртый арбитр – Теодорос Георгиу.
На матче «Зенит» — «Русенборг» будут работать немцы во главе с Тобиасом Штилером. Ассистенты рефери – Майк Пикель, Ян Зайдель. Дополнительные ассистенты рефери – Беньямин Бранд, Харм Осмерс. Четвёртый рефери – Кристиан Гиттельманн.
Коэффициенты УЕФА. Россия круче Испании и Германии
Российские клубы на неделе оказались лучше Португалии и Франции. А по общему количеству очков в сезоне мы вообще четвёртые.