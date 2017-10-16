Каррера: Зобнин вернётся примерно через месяц, Зе Луиш – через пару недель

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» рассказал о состоянии здоровья Романа Зобнина и Зе Луиша, а также поведал, не было ли риска выпускать на поле в матче 13-го тура РФПЛ с «Ахматом» (2:1) Дениса Глушакова и Квинси Промеса, которые только восстановились после повреждений.
«Рисков никаких не было. Если они вышли на поле, они были в состоянии играть. Зобнину остался примерно месяц, Зе Луишу – пара недель. Будем ждать, когда вернутся все остальные.
Что касается ошибок Таски, в футболе, увы, ошибки совершает каждый. Я не думаю, что здесь дело в контракте – когда игрок выходит на поле, он профессионально относится к делу. Я не волнуюсь по этому поводу», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Матч «Спартак» — «Севилья» состоится 17 октября. Начало — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.