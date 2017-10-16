Каррера: никогда не скажу, что третье место в группе ЛЧ устроит «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от выступления красно-белых на групповом этапе Лиги чемпионов. В интервью ESPN FC итальянский специалист отметил, что третье место его не устроит.
«Группа сложная, но я никогда не скажу, что третье место нас устраивает. Как я уже говорил, чтобы добиться максимального результата, мы должны выкладываться по максимуму. Тогда всё возможно. Мы стремимся к вершине», — сказал Каррера.
После двух туров группового этапа ЛЧ на счету «Спартака» два очка и третье место в группе Е. Завтра, 17 октября, красно-белые на стадионе «Открытие Арена» примут «Севилью». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 21:45 мск.
«Севилья» посетила Красную площадь в преддверии матча со «Спартаком»