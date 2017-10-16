Каррера: у «Севильи» нет слабых сторон – это сильная команда

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в преддверии домашнего матча 3-го тура Лиги чемпионов с «Севильей» поделился ожиданиями. Встреча состоится 17 октября на стадионе «Открытие Арена».
«Мы отталкиваемся от соперника и всегда выходим на поле ради победы. Но кроме нас там присутствует противник, который позволяет или не позволяет что-то делать. С «Ливерпулем» у нас что-то всё же получилось, но мы сыграли в довольно оборонительный футбол. Не потому что мы этого хотели, а потому что соперник заставил. Завтра нас ждёт сложный матч против команды, которая выиграла три Лиги Европы подряд. Будет нелегко. Это потрясающая команда.
Это будет такой же важный и сложный матч, как и с «Ливерпулем». Безусловно, восстановились некоторые игроки, но в остальном ничего не меняется.
У них нет слабых сторон – это сильная команда, которая играет в хороший футбол. Мы должны провести идеальный матч как с технической, так и с тактической стороны. Это не последняя команда в Европе, и игроки привыкли играть на таком уровне. Испанский футбол сложен, потому что игроки техничны, обладают хорошими скоростями и отлично играют в пас в маленьких зонах — это та самая знаменитая «тика-така». Сегодня на тренировке мы будем отрабатывать различные схемы, чтобы перекрыть их возможности в любой момент игры", — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.