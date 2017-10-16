М’Вила – о голе в ворота «Ростова»: я доволен, спасибо богу, что это случилось

Полузащитник «Рубина» Янн М'Вила прокомментировал победу над «Ростовом» (1:0) в матче 13-го тура РФПЛ, в котором француз стал автором единственного гола.
«Я очень рад, как за себя, так и за команду. Было очень важно прервать эту серию поражений и наконец-то выиграть. Да, действительно, это повторилось, удалось забить во втором матче подряд с „Ростовом“. Я доволен, и спасибо богу за то, что это случилось.
На самом деле готовились в обычном порядке, как ко всем командам. Повторюсь, для нас было важно прервать эту серию поражений. Мы довольно неплохо сыграли в защите, к сожалению, в атаке было не так много возможностей забить, не реализовали ряд своих моментов. Но «Ростов» — очень стабильная команда, они очень хорошо оборонялись против нас, хорошо играли, и это был очень тяжёлый матч для нас. Хорошо, что мы смогли сохранить концентрацию, в том числе и в последние минуты, смогли выдержать», — цитирует полузащитника пресс-служба «Рубина».
Видеообзор матча «Ростов» — «Рубин» смотрите на «Чемпионате».