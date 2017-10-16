Бывший игрок «Ростова» Синама-Понголь стал чемпионом второй лиги Таиланда

Нападающий Флоран Синама-Понголь, известный в России по выступлению за «Ростов», стал чемпионом второй лиги Таиланда. 32-летний форвард выиграл золотые медали в составе клуба «Чайнат Хорнбилл», за который играет с июля 2016 года. Об этом француз сообщил на своей странице в «Инстаграме», выложив видео с празднования победы.
«Да, мы сделали это, мы чемпионы после тяжёлого сезона. Какое удовольствие — добиться этого великого достижения», — написал Синама-Понголь.
В чемпионате Таиланда нападающий провёл 10 матчей и забил 13 голов.
Видео с празднования чемпионства можно посмотреть в «инстаграме» футболиста.
Бывший игрок «Ростова» Синама-Понголь продолжит карьеру в Таиланде