Гвардиола: «Наполи» может убить «Манчестер Сити» своим прессингом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о противостоянии с «Наполи». Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Наполи» состоится 17 октября. Начало – в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Я покажу своим подопечным, насколько хорош футбол, в который играет «Наполи». Они очень похожи на «Шахтёр» с точки зрения того, как они играют, но разница в том, что «Шахтёр» выжидает, а «Наполи» убивает вас своим прессингом. Рад, что есть возможность быть участником этой игры», — сказал Гвардиола в интервью Sky Sport Italia.
Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своём поле обыграл «Шахтёр» со счётом 2:0.
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