Луис Адриано: «Севилья» не занимается пустой беготнёй

Нападающий «Спартака» Луис Адриано в преддверии домашнего матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» поделился ожиданиями от игры. Встреча состоится 17 октября на стадионе «Открытие Арена».
«Считаю, что мы уже провели в Лиге чемпионов два хороших матча — против «Ливерпуля» и «Марибора». Скоро предстоит игра с «Севильей». Во встрече с испанцами рассчитываю забить. Если судить по последним играм, которые видел по ТВ, могу сказать, что это команда, которая здорово владеет мячом, не занимается пустой беготней. В принципе такой стиль характерен для большинства клубов испанского чемпионата. Постоянно смотрю матчи ведущих европейских лиг, в том числе не упускаю возможности глянуть встречи Примеры. Сейчас «Севилье» уделил особое внимание. Моё мнение: это хороший соперник. Будет непросто.
Игра с «Ливерпулем» отняла много сил. Побегать пришлось. (Улыбается.) Но был классный матч. Мы сумели забить гол такому серьёзному сопернику и в целом демонстрировали свою игру. Да, конечно, эта встреча забрала много сил. Хотел бы, к слову, поблагодарить болельщиков за поддержку. Было радостно слышать их голоса, видеть фантастический перформанс, который они устроили. Поклонники начали скандировать речёвки в нашу поддержку ещё на разминке и не умолкали даже после финального свистка. Было чертовски приятно: они оставались на трибунах и пели, когда матч уже завершился. Болельщики на протяжении всей игры гнали нас вперёд, хотели, чтобы мы победили. Сделаем всё возможное, чтобы успешно выступить в Лиге чемпионов», — цитирует Адриано сайт клуба.