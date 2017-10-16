«Верона» нанесла «Беневенто» восьмое подряд поражение в Серии А

«Верона» одержала победу над «Беневенто» в матче 8-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
В концовке первой половины игры гости остались вдесятером — прямую красную карточку получил защитник Лука Антей. Воспользоваться численным преимуществом «Верона» сумела на 74-й минуте — победный гол забил бывший полузащитник «Фиорентины» и «Ювентуса» Ромуло.
«Верона» набрала 6 очков и вышла на 14-е место в таблице чемпионата. «Беневенто» (0), проигравший все восемь матчей на старте, располагается на последней позиции.