Дзенга: плохое выступление «Интера» в прошлом сезоне облегчает работу Спаллетти

Бывший вратарь «Интера» Вальтер Дзенга выразил мнение, что плохое выступление нерадзурри в прошлом сезоне облегчает работу главному тренеру Лучано Спаллетти.
«Это парадоксально, но плохое выступление „Интера“ в прошлом сезоне облегчает работу Спаллетти, потому что в прошлом году „Интер“ занял седьмое место. Даже шестое место теперь будет прогрессом. У него нет еврокубков, он может структурировать тренировки так, как хочет, и избегать широкой ротации состава, что позволит команде быстрее сыграться.
Спаллетти и сам по себе отличный тренер, но кроме этого он обладает всеми перечисленными мною преимуществами», — сказал Дзенга в эфире Premium Sport.
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