Альбертини: пока «Интер» не впечатляет, но, в отличие от «Милана», набирает очки

Легенда «Милана» Деметрио Альбертини поделился впечатлениями от поражения россонери в матче 8-го тура чемпионата Италии с «Интером». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 3:2.
«Винченцо Монтеллу критикуют за результаты, но у него появилось много новых игроков, которых нужно интегрировать в команду. Это сложная задача. Бонуччи, например, потерял то, к чему привык в „Ювентусе“, поэтому ему придётся адаптироваться к этим изменениям.
Конечно, три поражения влияют на команду. Дерби было замечательным, столько эмоций. „Интер“ пока не впечатлил меня, но у них, в отличие от „Милана“, есть очки», — цитирует Альбертини Calciomercato.
Монтелла: очень горжусь тем, что мы играли с душой настоящего «Милана»