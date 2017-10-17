Левандовски: три очка после двух матчей — это слишком мало для «Баварии»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился ожиданиями от матча третьего тура Лиги чемпионов с «Селтиком» (18 октября), а также рассказал о работе с новым главным тренером мюнхенцев Юппом Хайнкесом. После двух туров ЛЧ в активе «Баварии» и «Селтика» по три набранных очка. Лидером группы В является «ПСЖ» (6 очков).
«Это очень важный матч. Три очка после двух матчей — это слишком мало для нас.
Хайнкес хочет, чтобы мы уделяли внимание деталям. На тренировке каждый пас, каждый удар по воротам важен. Мы всегда должны быть полностью сосредоточенны. Мы должны двигаться вперёд как одна команда и стараться получать удовольствие от футбола", — приводит слова Левандовского официальный сайт «Баварии».
Арбитр Карасёв будет работать на матче Лиги чемпионов «Бавария» — «Селтик»