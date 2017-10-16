Арбитр Карасёв будет работать на матче Лиги чемпионов «Бавария» — «Селтик»

Бригада российских судей во главе с Сергеем Карасёвым будет работать на матче группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Селтиком» (18 октября), сообщает официальный сайт УЕФА.
Помогать Карасёву будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Дополнительные ассистенты — Сергей Лапочкин и Сергей Иванов, четвёртым рефери назначен Максим Гаврилин.
Другой российский судья Алексей Еськов получил назначение на игру группового этапа Лиги Европы между «Хоффенхаймом» и «Истанбулом ББ» (19 октября).
Помогать Еськову будут Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко. Дополнительные ассистенты — Михаил Вилков и Владимир Москалёв, четвёртым назначен Валерий Данченко.
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