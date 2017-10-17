Шекспир: «Лестер» продемонстрировал характер и заслужил этот гол в концовке

Главный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир прокомментировал ничью с «Вест Бромвичем» в матче восьмого тура АПЛ. Встреча проходила в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась со счётом 1:1. Хозяева уступали по ходу матча, но от поражения их спас гол Рияда Мареза на 80-й минуте.
«Когда вы так много владеете мячом, как это делали мы, а потом пропускаете гол, то это вызывает серьёзную обеспокоенность, потому что такие моменты влияют на игроков. Но мы продемонстрировали характер и заслужили этот гол в концовке», — приводит слова Шекспира BВC.
Гол Мареза спас «Лестер Сити» от поражения в матче с «Вест Бромвичем»