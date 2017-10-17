«Ювентус» возобновил интерес к Андре Гомешу

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри вновь заинтересовался полузащитником «Барселоны» Андре Гомешем, сообщает Mundo Deportivo.
В стане «старой синьоры» считают, что команде не хватает именно такого футболиста. Согласно информации источника, бьянконери возобновили интерес к португальскому футболисту по двум причинам: им будет очень сложно приобрести хавбека «Шальке-04» Леона Горецку. Кроме того, приобретённый у мюнхенской «Баварии» Дуглас Коста вызывает лишь разочарование.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» не стал покупать Гомеша у «Барселоны» из-за высокой зарплаты игрока.