Тер Штеген: хочу продолжить карьеру в «Барселоне»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген отметил, что смена клубной прописки не входит в его планы. Немецкого футболиста в испанском гранде всё устраивает.
«За эти три года произошло многое, и сейчас я более зрелый человек. Вплоть до настоящего момента я всегда был невероятно счастливым человеком и хочу продолжить карьеру в этом клубе. Именно к этому я и стремлюсь. У нас всех есть возможность продолжать добиваться успехов, что совпадает с планами «Барселоны», — цитирует тер Штегена официальный сайт УЕФА.
Контракт 25-летнего вратаря с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2022 года.
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