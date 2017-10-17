В «Байере» не хотят слышать о переходе Брандта в «Баварию» или в «Барселону»

Руководству и тренерскому штабу леверкузенского «Байера» очень не нравятся разговоры о будущем полузащитника Юлиана Брандта, о чём сообщил менеджер немецкого клуба Йонас Болдт. СМИ уже неоднократно сообщали, что в услугах этого футболиста заинтересован не один европейский гранд. Речь, в частности, шла о мюнхенской «Баварии» и «Барселоне».
«Думаю, что Юлиану не пошло на пользу то, что было так много спекуляций на тему его будущего. Сам игрок говорил, что ему хотелось бы продолжить карьеру в «Байере». Считаю, что ещё один сезон в «Байере» пойдёт ему на пользу. Здесь для него идеальное место для дальнейшего прогресса», — цитирует Болдта интернет-издание Sport1.
Действующий контракт Брандта с «Байером» в силе до лета 2019 года.