Промес: хочу войти в историю «Спартака», это моя главная цель

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал, что хочет войти в историю московского клуба, став его легендой. В активе 25-летнего футболиста 104 матча и 52 гола в составе красно-белых.
«Когда я пришёл в „Спартак“, сказал, что хочу стать лучшим. И я не уйду, пока им не стану. Поэтому я всё ещё здесь. Я счастлив сейчас и надеюсь в будущем идти только вперёд. Но на данный момент для того, чтобы быть легендой „Спартака“, я ещё слишком молод. У меня есть мечты, их много. Это не секрет, что я хочу снова играть в Европе. Но я хочу покинуть „Спартак“, заслужив почёт и уважение. Я хочу войти в историю клуба, это моя главная цель. До сих пор я очень счастлив и никогда этого не забуду», — сказал Промес в интервью проекту «Люди Дела».