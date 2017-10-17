«Спартак» — «Севилья»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

Сегодня, 17 октября, в Москве на стадионе «Открытие Арена» состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов группы Е между «Спартаком» и «Севильей». Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Севилья».
Матч 17.10.2017 рассудит итальянская бригада арбитров во главе с рефери Джанлука Рокки.
Безвыигрышная серия красно-белых во встречах с испанскими командами составляет шесть матчей (2 ничьи и 4 поражения). Последняя победа пришлась на гостевую встречу с «Мальоркой» (1:0) в третьем круге Кубка УЕФА―2003/04 (итоговое поражение со счётом 1:3). Это единственная победа «Спартака» в семи последних матчах с представителями Испании.
«Севилья» проиграла только один из восьми последних матчей с соперниками из России (4 победы и 3 ничьи). Поражение (1:2) пришлось на гостевую ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов―2009/10 с ЦСКА (первый матч — 1:1).
В последний раз «Севилья» противостояла российскому клубу в 1/4 финала Лиги Европы―2014/15, когда одолела «Зенит» с общим счётом 4:3 (2:1 дома, 2:2 в гостях). Тот розыгрыш «Севилья» завершила завоеванием трофея.