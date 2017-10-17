Промес: чтобы расслабиться, можно пойти в стрип-клуб, но предупредив жену

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал, как справляется с повышенным вниманием к себе со стороны девушек.
«Я футболист, поэтому являюсь целью для многих девушек. Они знают, что у меня есть деньги, я молод, хорошо выгляжу. Они хотят быть рядом со мной. Но если понимаешь, что дома тебя ждёт жена, ты должен решить, чего хочешь: потерять жену из-за девушки на одну ночь или сохранить отношения с женой на всю жизнь. Если хочешь расслабиться, то можно просто пойти в стрип-клуб. И сделать это, обязательно предупредив жену. Можно смотреть, но не трогать руками», — сказал Промес в интервью проекту «Люди Дела».