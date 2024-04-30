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Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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«Бавария» — «Реал» Мадрид: когда начнётся матч 1/2 финала ЛЧ, где смотреть трансляцию

«Бавария» — «Реал» Мадрид: когда начнётся матч 1/2 финала ЛЧ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 30 апреля, состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют «Бавария» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен из Франции. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В последний раз команды играли друг с другом в июле 2019 года. Тогда в рамках товарищеского турнира Международный кубок чемпионов победу со счётом 3:1 одержала мюнхенская «Бавария». В Лиге чемпионов немцы играли с испанцами в сезоне-2017/2018. На стадии полуфинала сильнее оказался мадридский «Реал» — 4:3 по сумме двух встреч.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
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