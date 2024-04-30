«Бавария» — «Реал» Мадрид: когда начнётся матч 1/2 финала ЛЧ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 30 апреля, состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют «Бавария» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен из Франции. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В последний раз команды играли друг с другом в июле 2019 года. Тогда в рамках товарищеского турнира Международный кубок чемпионов победу со счётом 3:1 одержала мюнхенская «Бавария». В Лиге чемпионов немцы играли с испанцами в сезоне-2017/2018. На стадии полуфинала сильнее оказался мадридский «Реал» — 4:3 по сумме двух встреч.