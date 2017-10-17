Сборная Франции впервые за 35 лет проведёт матч с командой Уэльса

Федерация футбола Франции объявила, что национальная команда в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года в следующем месяце проведёт товарищеский матч со сборной Уэльса. Встреча пройдёт 10 ноября на стадионе «Стад де Франс» в Париже.
В предыдущий раз сборные Франции и Уэльса встречались 35 лет назад — в 1982 году. Тогда валлийцы одержали минимальную победу со счётом 1:0 благодаря голу Иана Раша.
Ранее сборная Франции объявила, что 14 ноября проведёт контрольную игру с Германией. Этот матч состоится в Кёльне.