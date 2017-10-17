Алонсо: мне всегда была по душе игра Джеко, с ним нужно быть очень осторожным

Защитник «Челси» Маркос Алонсо поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой», который состоится в Лондоне 18 октября.
В составе римской команды испанец выделил нападающего Эдина Джеко.
«О поединке с „Атлетико“ пора забыть. Ждём начала игры с „Ромой“. У нас есть отличная возможность реабилитироваться перед своими болельщиками. Все мотивированы до предела и настроены завоевать три очка. На этой неделе у нас два важных матча, первый из которых — в Лиге чемпионов против „Ромы“. Наша задача — первое место в группе, и завтра мы можем приблизиться к её решению. Потом уже будем думать, как снова начать выигрывать в Премьер-лиге. „Челси“ играет на победу абсолютно в каждом матче. Да, это сложно, ведь многие команды тоже показывают хороший футбол, и у нас очень насыщенный график. Так что надо двигаться вперёд от матча к матчу. Завтра ставки будут очень высоки.
«Рома» очень сильна, и матч нам предстоит действительно непростой. Нужно выложиться на 100%, чтобы набрать три очка. Мне всегда была по душе игра Эдина Джеко, и он сейчас находится в хорошей форме. С Джеко нам нужно быть очень осторожными, но вообще, в «Роме» опасность исходит практически от каждого", — приводит слова Алонсо официальный сайт УЕФА.