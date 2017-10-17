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Булатов: на фоне Бразилии увидим, насколько Россия соответствует нужному уровню

17 октября 2017, вторник. 19:00 Футбол

Бывший игрок сборной России Виктор Булатов прокомментировал новость о том, что национальная команда проведёт контрольный матч с командой Бразилии. Встреча состоится в Москве 23 марта.

«Это будет полезный для сборной опыт. В таких матчах Черчесов будет выставлять состав, близкий к оптимальному. На фоне таких соперников будет видно, насколько мы соответствуем нужному уровню, можно будет проверить слабые места, попробовать новых футболистов. Такие встречи пойдут нам только на пользу.

Недонастрой тут исключён, может, наоборот, футболистов придётся успокаивать и не допустить перегрева. Многое будет зависеть от оптимального состава соперника и их мотивации. Главное – показать свой максимум, чтобы болельщики и руководители видели, что команда отдаёт все силы. Тогда ни у кого не поднимется рука кинуть камень в огород сборной», — сказал Булатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Бразилии — Футбол Сборная России — Футбол Виктор Булатов товарищеские матчи
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