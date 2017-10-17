Колосков: матч с Бразилией покажет, на что Россия может рассчитывать на ЧМ-2018

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян прокомментировал новость о том, что сборная России проведёт контрольный матч с командой Бразилии. Встреча состоится в Москве 23 марта.
«Очень хорошо, что календарь международных матчей спланирован так, что наша сборная постепенно идёт от соперников, более низких по рейтингу, всё выше и выше и в конце концов дойдёт до сборной команды Бразилии, которая занимает второе место в рейтинге ФИФА. Всё очень логично и правильно. Только такие матчи на финише подготовки команды к чемпионату мира и дадут представление о том, что у нас за команда и на что она может рассчитывать в финальной стадии турнира.
Эти три сборные (до матча с Бразилией российская команда сыграет с Аргентиной и Испанией. — Прим. «Чемпионата») все на слуху и находятся выше нас в рейтинге, но на футбольном поле всё может сложиться совсем иначе. Давайте дождёмся. Не думаю, что эти матчи в преддверии чемпионата мира будут носить характер жёсткого сражения. Понятно, что это товарищеская игра и сборные будут себя беречь перед турниром и 100% своих возможностей никто показывать не будет. Главное, что не будет агрессии, поэтому, думаю, даже при неудачном исходе эти игры никак не отразятся на психологическом состоянии игроков. Кроме того будет несколько месяцев на восстановление. Но я убежден, что срывов быть не должно. Сборная проведёт достойные игры, и тренерский состав сможет окончательно определить тот костяк, который отправится на чемпионат мира.
Не знаю, приедет ли к нам Неймар, но думаю, что да. Бразильцы тоже готовятся к чемпионату мир, и в марте-апреле у них будет последняя возможность сыграть товарищеские матчи. Если в них будет отсутствовать игрок стартового состава, то это будет неполноценная подготовка. Вряд ли тренер отважится на то, чтобы кого-то поберечь», — сказал Колосков.