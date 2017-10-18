Меркадо: «Севилья» постарается взять реванш у «Спартака» дома

Защитник «Севильи» Габриэль Меркадо прокомментировал гостевое поражение от «Спартака» (1:5) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Проигрывать всегда неприятно, а в таком ключе — вдвойне. Мы отлично начали второй тайм, но вместо того чтобы забить второй, пропустили сами. Этот гол надломил нас.
Но в футболе всегда есть место реваншу, и мы постараемся его взять у «Спартака» дома. Как бы болезненно ни было поражение, нужно продолжать верить в себя, в свою игру и проявлять характер.
Будем работать, чтобы улучшить результаты в национальной и европейской лигах", — передаёт слова Меркадо корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Бериццо: остаётся лишь утереть нос, поднять голову и дать бой «Спартаку» дома