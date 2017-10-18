Роналду назван лучшим игроком матча «Реал» — «Тоттенхэм»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (1:1) по версии УЕФА, сообщает пресс-служба союза.
В игре со «шпорами» португальский форвард отметился голом с пенальти. Звёздный бомбардир подошёл к «точке» и уверенно развёл мяч и голкипера англичан Уго Льориса по разным углам. У Криштиану было ещё несколько хороших шансов отличиться, но в одних эпизодах хорошо действовал Льорис, а в других португальцу просто не везло.
На 35-й минуте Роналду получил жёлтую карточку.
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