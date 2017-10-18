Гвардиола: «Наполи» — одна из лучших команд, которым я противостоял за карьеру

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Наполи» (2:1) в третьем туре Лиги чемпионов.
«Я знал, что исход матч будет неясен вплоть до самой последней минуты, поскольку „Наполи“ — непредсказуемая команда. Мы провели хороший первый тайм — первые 30-35 минут, забили два гола, могли забивать ещё один или два. Потом мы подустали и уже не могли завершать свои контратаки так, как следовало бы. „Наполи“ же здорово играет в короткий пас, очень быстро переходит в атаку.
Мы не всегда могли поддерживать высокий прессинг. Соперник в это же время играл просто. Они не делали лишних движений — раз-два, и всё. Это одна из лучших команд, которой я противостоял за время своей профессиональной деятельности. Я очень рад, поскольку невозможно обыграть „Наполи“, не показав отличный футбол. Это действительно одна из побед, которыми я буду гордиться. А „Наполи“ с такой игрой под силу победить в Серии А», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.