Бубнов: место в весенней стадии еврокубков «Спартак» себе де-факто гарантировал

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Спартака» над «Севильей» (5:1) в третьем туре Лиги чемпионов.
«Спартак» одержал яркую победу, которая придаст ему сил и эмоций, сделал большой шаг на пути к выходу в плей-офф Лиги чемпионов. Место в весенней стадии еврокубков, если говорить о Лиге Европы, красно-белые себе уже де-факто гарантировали. Но не стоит переоценивать увиденное.
Почему нельзя придавать значение крупному счёту? Во-первых, большую часть матча на поле шла равная борьба, и такое развитие событий – стечение обстоятельств. Не выручи Селихов перед перерывом после удара Кьера, реализуй момент Бен-Йеддер, сценарий получился бы иным. Во-вторых, неважно, с какой разницей мячей «Севилья» проиграла в Москве: если на своём поле она одолеет «Спартак», то выйдет вперёд на два очка и вновь будет выступать с позиции силы на финише группового этапа. В-третьих, такой конфуз, безусловно, встряхнёт команду Эдуардо Бериццо, которая подойдёт к ответному матчу с максимально возможным настроем и качественно иным отношением к конкретным игрокам соперника. Наконец, в-четвёртых, не стоит забывать, что у «Севильи», которую в чемпионате изрядно погоняли в Бильбао, было меньше времени на подготовку к «Спартаку», а ещё и перелёт в Москву.
Красивой победе можно порадоваться, но её значение ни в коем случае нельзя преувеличивать. Решающий матч ещё впереди, команда Массимо Карреры проведёт его через две недели в Испании. Выиграет – сыграет весной в Лиге чемпионов, не проиграет – сделает весомейшую заявку на плей-офф, уступит – отдаст все козыри на руки «Севилье», — приводит слова Бубнова Sportbox.