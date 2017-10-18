Хакими: очень рад, что Зидан доверяет мне

Защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими не скрывал эмоций после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур». Подопечные Зинедина Зидана играли на своём поле и свели игру к ничьей со счётом 1:1. Сам Хакими дебютировал на этом турнире.
«Очень счастлив, что выступаю на одном из турниров, где хочет играть каждый футболист. И очень рад, что Зидан доверяет мне. Мы надеялись на победу, и у нас были голевые моменты. Надеюсь, в следующих матчах мяч будет влетать в сетку ворот соперников. Мы знаем, что «Тоттенхэм» — достойная команда, но правда и то, что «Реал» показал отличную игру», — цитирует Хакими Marca.
Ответная игра между этими командами состоится 1 ноября.
Зидан: ничья с «Тоттенхэмом» не обрадовала, «Реал» всегда хочет побеждать дома