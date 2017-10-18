Паулиньо: делать для Месси черновую работу – привилегия для меня

Полузащитник «Барселоны» Паулиньо в очередной раз отметил, что для него большая честь играть в одной команде с таким футболистом, как нападающий Лионель Месси. Сам игрок сборной Бразилии пополнил ряды сине-гранатовых перед стартом нынешнего сезона, перейдя из китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд».
«Играть рядом с Месси – нечто особенное. Для меня привилегия делать для Месси черновую работу, чтобы он показывал всё своё мастерство. Месси мне очень помогает в вопросе адаптации к игре команды. То, как принял меня Лео в «Барселоне», — нечто невероятное», — приводит слова Паулиньо Marca.
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