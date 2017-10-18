Вальдано: не ожидал такого, «Тоттенхэм» превратил Кейлора Наваса в героя матча

Бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано признался, что игра «Тоттенхэм Хотспур» в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов со «сливочными» стала для него сюрпризом. Англичане забили один гол и свели игру к ничьей, однако у них был не один голевой момент.
«Я думал, что «Тоттенхэм» сыграет хуже. Не ожидал такой блестящей игры от них. Это команда, отличающаяся игровой дисциплиной и отличной функциональной подготовкой. «Тоттенхэм» превратил Кейлора Наваса в героя матча. Во втором тайме Навас дважды показал экстраординарную игру. «Реалу» в эти моменты было нелегко владеть инициативой», — цитирует Вальдано beIN Sports.
Зидан: не знаю, сможем ли рассчитывать на Бэйла в матче с «Тоттенхэмом»