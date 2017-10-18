Зидан: не знаю, сможем ли рассчитывать на Бэйла в матче с «Тоттенхэмом»

В мадридском «Реале» не знают, сможет ли команда рассчитывать на полузащитника Гарета Бэйла в ответном матче группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур», который состоится 1 ноября. Валлийский футболист продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы, которую он получил в гостевой игре группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:1).
«Я не знаю, сможем ли мы рассчитывать на Бэйла в матче с «Тоттенхэмом», — приводит слова Зидана AS.
В первой встрече с английской командой «Королевский клуб» не смог добиться победы и вынужден был удовлетвориться ничьей (1:1).
Бэйл выбыл из строя на один месяц из-за травмы икроножной мышцы