Клопп: наверное, футболисты «Марибора» были слишком самоуверенны перед матчем

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Марибором» (7:0) в гостевом матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
«Мы провели хороший, даже более чем хороший матч. С первых секунд команда делала то, о чём мы говорили. «Ливерпуль» хотел продемонстрировать лучшую игру.
После матча мне сказали, что это рекорд, я понятия не имел. Мы неоднократно говорили, какая замечательная история у «Ливерпуля». Приятно писать историю. Вероятно, это будет сложно повторить. Очень редко удаётся выиграть 7:0. Это доказывает, что мы хорошо поработали.
Думаю, «Марибор» был слишком самоуверен перед игрой. По разным причинам. Но это хорошая команда. Перед матчем я спросил у моего ассистента, умеющего читать на словенском языке, о чём пишет местная пресса. Писали, что английская команда никогда не выигрывала в Мариборе. Они были достаточно уверены», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».