«Зенит» в преддверии матча с «Русенборгом» тренируется в полном составе

Сегодня утром в тренировочном центре «Зенита» состоялась открытая тренировка петербургского клуба в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Русенборгом», передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. На тренировке присутствовали все игроки основного состава.
Матч «Зенит» — «Русенборг» состоится 19 октября и пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург». Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Русенборг».
Таблицы Лиги Европы после двух туров можно посмотреть на «Чемпионате».
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