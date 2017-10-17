Ломбертс: в «Зените» даже в плохой год мы финишировали в топ-3, в Бельгии не так

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс, выступающий за «Остенде», поделился мыслями об отличиях бельгийского чемпионата от российского.
«Бельгийский чемпионат очень сложный. Многие команды, от которых мы ничего не ожидали, находятся на верхних строчках, а это означает, что турнир сбалансирован. Когда я играл за „Зенит“, то мы боролись за титул каждый год, и у нас было больше матчей, в которых мы были уверены в своей победе. Даже если у нас был плохой сезон, мы всё равно финишировали в тройке по-другому», — рассказал Ломбертс.
После 10 туров «Остенде» занимает последнее место в таблице чемпионата Бельгии.
Ломбертс: Россия была для меня домом, я был бы не против родиться там