Джикия: они хотели нас похоронить, но не знали, что мы семена

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов над «Севильей». Красно-белые на своём поле выиграли у испанской команды со счётом 5:1.
«Они хотели нас похоронить, но не знали, что мы семена...», — написал Джикия в «Инстаграме».
Отметим, что это переделанная цитата из песни рэп-группы 25/17 «Солнцу навстречу».
Благодаря победе над «Севильей» подопечные Массимо Карреры вышли на второе место в своей группе. В 4-м туре «Спартак» отправится в Севилью, игра состоится 1 ноября.
Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов.
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