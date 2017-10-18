Фанаты «Краснодара» решили прекратить бойкот и вернуться на стадион

Фанаты «Краснодара» приняли решение прекратить бойкот матчей команды и вернуться для активной поддержки на стадион. 13 августа в начале матча «горожан» с «Амкаром» на фан-секторе хозяев поля произошла потасовка между болельщиками и стюардами, после чего фанаты покинули стадион. Через несколько дней болельщики заявили, что бойкотируют фан-сектор до тех пор, пока руководство публично не извинится.
«Спустя достаточное количество времени после объявления бойкота нами были сделаны соответствующие выводы. Дальнейшее бойкотирование не приведёт ни к чему хорошему. Такая ситуация будет только вредить нам, команде и всем тем, кто желает видеть на стадионе настоящую футбольную атмосферу.
Мы увидели, как люди из руководства относятся к нашему делу. От клуба никакой адекватной реакции на наши просьбы не последовало, никаких действий для предотвращения подобных неприятных ситуаций в дальнейшем предпринято не было, по крайней мере не было никакой огласки. Возможно, этими вопросами тесно занимались люди, которым очень важна клубная или собственная репутация в СМИ. Как бы то ни было, пусть это остаётся на их совести.
Нынешние результаты, показываемые командой, являются веской причиной, чтобы вернуться на сектор. Для нас ФК «Краснодар» — это команда, на которую мы потратили немало сил и времени, которой мы отдали часть своей жизни. Помимо всего эта команда представляет наш город, является лицом края, и мы готовы оказывать поддержку при любых результатах. И уж тем более мы не собираемся отворачиваться от команды в трудный час", — говорится на странице болельщицкого объединения «Южная Гвардия» в социальной сети «ВКонтакте».
В 14-м туре РФПЛ 23 октября «Краснодар» на выезде сыграет с «Локомотивом».